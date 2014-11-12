更新版 1-台湾货币市场：短率续处低位，月中大部分银行资金显宽裕

* 短率续处低位

* 大部分银行资金显宽裕

* 少数跨年短票陆续成交 (新增拆款及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北11月12日 - 台湾银行间短率周三续处低位。资金调度人士表示，时序迈入月中，大部分银行资金水位仍显宽裕，资金偏多但需求疲软令短率依旧游走低档。

交易员指出，月中银行间资金操作并不积极，致资金需求略有降温；资金供给方在去化管道有限的情况下，多仰赖央行积极冲销银行间隔夜拆款过剩资金，短率暂难跳脱既有区间低位。

“月中资金情势没有太大的surprise(意外)。”一位大型外商银行资金调度人士说。

交易人士并认为，本周资金情势料宽裕平稳，本月中旬以前利率暂难出现明显变化，月中过后则视月底资金紧缩效应是否逐渐发酵。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日为0.380-0.440%。

**短票利率持平低位**

短票市场方面，票券商指出，目前企业短票发行量稍嫌不足，即使银行因短钱充裕有意购入，但票源不足造成交投略显清淡，利率则维持在低位区间没有明显变化。

他们并表示，为避免资金落点年底，逐渐以高利引导银行成交跨年短票，已有少数银行愿意开始承作，跨年短票成交利率落在0.64-0.66%，略高于跨月短票主要交投的0.61%。

不过，一大型民营银行交易员说，“现在买跨年短票仍嫌早，谁知道年底资金会怎样，现在买的人应该不多。”

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率成交区间在0.59-0.60%，成交以0.60%为主；跨月短票利率主要在0.60-0.61%，少数成交在0.62%，大致与上日相同。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.610%，较前日的0.604%微扬。

台湾央行周三公布，共发行640亿台币存单，与今日存单到期金额628亿相较，存单发行余额增12亿。 周四央行存单到期金额7,192.8亿台币，周五为2,779.5亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为26亿台币，累积超额准备为1,003亿台币、加计前期1%的超额准备为1,709亿台币。

**RP利率持稳上日**

债券市场公债附买回(RP)利率周三稳定在上日水位。交易商称，今日市场整体资金仍略显宽松，但投信业者的分配较为不均，少数大型投信出现较大量赎回，不过资金补充迅速到位，不影响利率走势。

他们指出，预估本月份的资金情势都相对稳健，11月要到最后一周才会有较明显的波动。除了投信对跨月资金的配置较为保守外，寿险端约有三至四成都能提供跨月资金，且利率较月内也仅仅持平至加码1基点，显示市场的流动性依然充足，暂时不须紧张。

〞早上有大的投信解钱，但马上就从市场找到钱，而且速度很快。〞一位大型证券商交易员说。

交易员称，本月以来债券RP市场持续宽松，接下来至年底前又有公司债发行渐淡的季节性因素，将使得资金缺口变小，不愁市场资金供应不足；年底则将遇到另一波的资金需求高峰。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率均无明显变动。

今日公司债发行有亚昕国际 5亿台币，另有债券还本付息为劲永国际 4.75亿台币转换公司债、高雄市政府债73亿台币。