英国金融：FCA称涉嫌操纵汇市而受罚的银行应评估奖金机制

路透伦敦11月12日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)周三表示，因为涉嫌操纵汇市而受罚的银行应该“认真考虑”向员工发放的奖金。

FCA监管部门主管Clive Adamson在新闻发布会上表示，该机构将研究追讨回的奖金是否准确反映出监管当局发现的问题。

“我们希望各家银行在目前的奖金计划中认真考虑此事，”Adamson表示。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)