英国金融：FCA称涉嫌操纵汇市而受罚的银行应评估奖金机制

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月12日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)周三表示，因为涉嫌操纵汇市而受罚的银行应该“认真考虑”向员工发放的奖金。
FCA监管部门主管Clive Adamson在新闻发布会上表示，该机构将研究追讨回的奖金是否准确反映出监管当局发现的问题。
“我们希望各家银行在目前的奖金计划中认真考虑此事，”Adamson表示。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。