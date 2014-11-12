香港个股：澳优主要股东向台湾晟德大药厂售股，明日复牌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月12日 - 中国婴幼儿配方奶粉生产商--澳优乳业股份有限公司 周三称，其主要股东向台湾晟德大药厂 出售公司25.84%的股份，涉资约7.65亿港元；其股份将于明天复牌。
澳优在一份声明中称，晟德大药厂及其非全资附属公司玉晟生技投资已有条件地同意斥资7.6508亿港元购入澳优25.84%已发行股份，相等于每股份作价3港元，较周一收市价2.67港元溢价12.36%。
但与周二停牌前报价2.91港元比，只有3%溢价。
澳优董事长颜卫彬表示，今次的交易主要基于公司的综合发展战略考虑。深信藉助晟德大药厂在品质和食品安全严格监控方面的丰富经验，澳优将受惠于两者的协同效应并为消费者带来更具品质保证的产品，丰富公司的产品线，协助提升公司治理结构及管制经验，强化国际化战略的执行。
晟德大药厂董事长林荣锦称，随着中国政府放宽一孩政策，加上当地居民收入增加，将会带动中国乳业市场需求增长，澳优亦可以受惠。
是次售股的股东分别为All Harmony Limited及Brave Leader Limited，分别出售1.07亿股及1.48亿股股份。交易完成后，前者不再持有澳优的股份，后者的持股比例降至6.75%。
而售股股东及其一致行动人士（即原创始人团队）仍持有澳优33.1%的股份，为第一大股东。
晟德大药厂于1959年成立，总部设于台湾台北市，并于2003年起在台湾证券柜台买卖中心上市，专门制造液态口服药包括胶囊及片剂供婴幼儿、孩童、老人及特殊病患者。
澳优于中国和荷兰设有生产设备，从事研发、奶源收集、加工、生产及包装乳制品等活动。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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