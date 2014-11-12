香港个股：澳优主要股东向台湾晟德大药厂售股，明日复牌

路透香港11月12日 - 中国婴幼儿配方奶粉生产商--澳优乳业股份有限公司 周三称，其主要股东向台湾晟德大药厂 出售公司25.84%的股份，涉资约7.65亿港元；其股份将于明天复牌。

澳优在一份声明中称，晟德大药厂及其非全资附属公司玉晟生技投资已有条件地同意斥资7.6508亿港元购入澳优25.84%已发行股份，相等于每股份作价3港元，较周一收市价2.67港元溢价12.36%。

但与周二停牌前报价2.91港元比，只有3%溢价。

澳优董事长颜卫彬表示，今次的交易主要基于公司的综合发展战略考虑。深信藉助晟德大药厂在品质和食品安全严格监控方面的丰富经验，澳优将受惠于两者的协同效应并为消费者带来更具品质保证的产品，丰富公司的产品线，协助提升公司治理结构及管制经验，强化国际化战略的执行。

晟德大药厂董事长林荣锦称，随着中国政府放宽一孩政策，加上当地居民收入增加，将会带动中国乳业市场需求增长，澳优亦可以受惠。

是次售股的股东分别为All Harmony Limited及Brave Leader Limited，分别出售1.07亿股及1.48亿股股份。交易完成后，前者不再持有澳优的股份，后者的持股比例降至6.75%。

而售股股东及其一致行动人士（即原创始人团队）仍持有澳优33.1%的股份，为第一大股东。

晟德大药厂于1959年成立，总部设于台湾台北市，并于2003年起在台湾证券柜台买卖中心上市，专门制造液态口服药包括胶囊及片剂供婴幼儿、孩童、老人及特殊病患者。

澳优于中国和荷兰设有生产设备，从事研发、奶源收集、加工、生产及包装乳制品等活动。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)