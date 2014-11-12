路透基点：北京现代汽车金融有限公司签署9亿元人民币贷款案--TRLPC

路透香港11月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北京现代汽车金融有限公司透过三家银行参与的俱乐部贷款，完成9亿元人民币(1.47亿美元)的三年期境内定期贷款案。

三家银行是法国巴黎银行、星展银行和渣打银行。每家的承贷规模一致。星展银行为额度代理行。贷款资金将用于运营资本和一般企业用途，在10月29日签约。(完) (编译 洪曦; 审校 朱晓军)