路透基点：北京现代汽车金融有限公司签署9亿元人民币贷款案--TRLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北京现代汽车金融有限公司透过三家银行参与的俱乐部贷款，完成9亿元人民币(1.47亿美元)的三年期境内定期贷款案。
三家银行是法国巴黎银行、星展银行和渣打银行。每家的承贷规模一致。星展银行为额度代理行。贷款资金将用于运营资本和一般企业用途，在10月29日签约。(完) (编译 洪曦; 审校 朱晓军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。