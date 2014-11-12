亚洲橡胶：TOCOM期胶触三个月高位，因消费税推迟上调预期打压日圆

“日圆疲弱和股市上涨追高了橡胶价格，”Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa说。

在延迟加税预期下，日圆兑美元在七年低点附近盘旋，但尾盘从七年低点反弹，此前日本政府官员讲话，为日本首相安倍晋三将在12月提前大选的传闻降温。

日本股市上涨，因日本首相安倍晋三将推迟上调消费税并提前选举的报导让投资者感到鼓舞。

“推动TOCOM期胶涨势的还有，市场期望产胶国本月稍晚在吉隆坡开会时，可能找到支撑价格的办法，比如限制出口，”Tazawa说。

上海期交所主力1月橡胶合约 升380元，结算价报每吨13,015元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤155.10美分，上涨1.2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/艾茂林; 审校 高琦/蔡美珍)