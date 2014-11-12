亚洲橡胶：TOCOM期胶触三个月高位，因消费税推迟上调预期打压日圆

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“日圆疲弱和股市上涨追高了橡胶价格，”Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa说。
在延迟加税预期下，日圆兑美元在七年低点附近盘旋，但尾盘从七年低点反弹，此前日本政府官员讲话，为日本首相安倍晋三将在12月提前大选的传闻降温。
日本股市上涨，因日本首相安倍晋三将推迟上调消费税并提前选举的报导让投资者感到鼓舞。
“推动TOCOM期胶涨势的还有，市场期望产胶国本月稍晚在吉隆坡开会时，可能找到支撑价格的办法，比如限制出口，”Tazawa说。
上海期交所主力1月橡胶合约 升380元，结算价报每吨13,015元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤155.10美分，上涨1.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/艾茂林; 审校 高琦/蔡美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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