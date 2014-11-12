英国个股：巴克莱未加入操纵汇率和解可能与纽约监管机构有关-消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月12日 - 熟知内情的消息人士称，巴克莱 并未就操纵汇率指控加入集体和解，原因是出在纽约监管机构。
巴克莱总部位于伦敦，但受到纽约州金融局(DFS)监管，和其他五家与美国、瑞士及英国监管机构周三达成34亿美元和解的银行有所不同。
各界原先预期巴克莱将加入英国金融市场行为监管局(FCA)、美国商品期货交易委员会(CFTC)的和解方案，但是三名知情人士表示，巴克莱因与纽约金融局间存在一些问题而撤出和解案；纽约州金融局局长Benjamin Lawsky近几年来一直积极追查不法作为。
目前尚不清楚是否是Lawsky的办公室阻止巴克莱加入和解，还是巴克莱担心若承认不法行为可能失去纽约州的银行执照，因而选择退出和解。
巴克莱发布声明指出，该行称已与FCA和CFTC等监管当局“建设性接触”，并已考虑按照其他银行宣布的类似条件与当局达成和解。
声明中进一步指出，“不过，在与其他监管者及主管机关讨论后，我们的结论是，符合公司利益的做法是寻求更加全面的协同和解。”
与FCA及CFTC和解的五家银行为瑞银集团 、摩根大通 、花旗 、苏格兰皇家银行 及汇丰控股 。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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