英国个股：巴克莱未加入操纵汇率和解可能与纽约监管机构有关-消息

路透伦敦11月12日 - 熟知内情的消息人士称，巴克莱 并未就操纵汇率指控加入集体和解，原因是出在纽约监管机构。

巴克莱总部位于伦敦，但受到纽约州金融局(DFS)监管，和其他五家与美国、瑞士及英国监管机构周三达成34亿美元和解的银行有所不同。

各界原先预期巴克莱将加入英国金融市场行为监管局(FCA)、美国商品期货交易委员会(CFTC)的和解方案，但是三名知情人士表示，巴克莱因与纽约金融局间存在一些问题而撤出和解案；纽约州金融局局长Benjamin Lawsky近几年来一直积极追查不法作为。

目前尚不清楚是否是Lawsky的办公室阻止巴克莱加入和解，还是巴克莱担心若承认不法行为可能失去纽约州的银行执照，因而选择退出和解。

巴克莱发布声明指出，该行称已与FCA和CFTC等监管当局“建设性接触”，并已考虑按照其他银行宣布的类似条件与当局达成和解。

声明中进一步指出，“不过，在与其他监管者及主管机关讨论后，我们的结论是，符合公司利益的做法是寻求更加全面的协同和解。”