英国经济：预计未来六个月通胀率将跌破1%，升息步伐将是渐进的

尽管全球经济前景变差，但英国央行维持对本国经济增速的预估基本不变，称较为低廉的融资应该能够抵消海外需求下滑的影响。

英国央行仍然预计该国经济今年增长3.5%。

“主要的下行风险来自于欧元区活动转弱，这可能对英国的出口构成压力，并可能伴随以金融市场波动性的进一步上升。“

英国央行仍然预计明年薪资增速将大幅反弹，今年增长1.25%，明年增长将达到3.25%。

英国央行称较低的通胀预估主要反映出油价的下滑和食品及一些其它进口商品价格上涨减弱。但也有迹象显示国内价格压力减弱。

英国房价涨势降温，央行将明年房市投资增速从13.75%下调至7.5%。(完)