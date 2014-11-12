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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 19:11 BJT

英国金融市场：英镑下跌，此前英央行公布季度通胀报告

通胀报告公布及卡尼在记者会上发表初步讲话后，英镑/美元触及当日低点1.5873美元，英镑/欧元 亦跌至日低，报0.78505英镑。

通胀报告公布后，英股富时100指数 缩减跌幅。2015年6月和9月英镑短期利率期货<0#FSS:>涨约4-6个基点，暗示升息预期时间推后至明年第三季。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋/张涛)
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