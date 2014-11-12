英国央行：总裁卡尼称欧洲当前仍受经济停滞的困扰

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月12日 - 英国央行总裁卡尼称：
* 欧洲当前仍受经济停滞的困扰
* 许多发达和新兴经济体的指标都持续低迷
* 评估英国前景时应该考虑上述因素，这是很重要的
* 薪资增长首次出现加快的初步迹象
* 2015年末时实质薪资年增幅预计在2%左右
* 欢迎欧洲央行推出的一系列措施，还需关注后续实施
* 单靠货币政策无法解决欧洲所面临的挑战
* 若要扭转欧元区的形势，结构性改革最重要
* 实质薪资增长是升息的必要条件，但不是触发因素。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。