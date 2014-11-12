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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 19:32 BJT

英国央行：总裁卡尼称欧洲当前仍受经济停滞的困扰

路透11月12日 - 英国央行总裁卡尼称：

* 欧洲当前仍受经济停滞的困扰

* 许多发达和新兴经济体的指标都持续低迷

* 评估英国前景时应该考虑上述因素，这是很重要的

* 薪资增长首次出现加快的初步迹象

* 2015年末时实质薪资年增幅预计在2%左右

* 欢迎欧洲央行推出的一系列措施，还需关注后续实施

* 单靠货币政策无法解决欧洲所面临的挑战

* 若要扭转欧元区的形势，结构性改革最重要

* 实质薪资增长是升息的必要条件，但不是触发因素。(完)
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