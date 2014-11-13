路透专访：人民币国际化未来拓展重点将转向金融领域，但路途仍远--专家

* APEC期间人民币国际化成一道靓丽风景

* 人民币国际化水平正在升级

* 未来拓展重点从贸易转向金融领域

* 人民币距离国际化还很远

作者 李文科

路透北京11月13日 - 在刚闭幕的亚太经合组织（APEC）北京会议期间，人民币国际化举措集中出炉亦是一道靓丽风景，尽管有刻意安排的性质，总体仍延续中国推进人民币跨境业务的总思路。专家更是指出，在经过贸易领域的五年快速推进后，人民币国际化未来将进入金融领域拓展的更高阶段。

中国交通银行 首席经济学家连平在接受路透专访时指出，作为贸易大国的中国，现在又要成为资本输出大国，中国将多渠道多元化地加快对外资本输出步伐，这需要高水平的人民币国际化的配合。

“对我们是应该这样做（推进人民币国际化），而不是为了国际化而国际化，是经济本身的需要。...如果我们不这样做，我们可能会丧失一部分利益，而这部分利益会被别人获得。那我们当然应该做。”连平对路透称。

他并指出，中国在对外投资中中国企业境外业务的开展、经济往来以及货币金融支付都带来很多人民币业务，但人民币国际化也有助于企业在这一过程中控制风险，降低成本。

人民币国际化与中国经济发展阶段以及“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）对外战略的关系，可以说整个是一盘棋。连平解释称，中国是贸易大国，所以企业要走出去，货币要走出去，金融机构也要走出去，而货币走出去一定会带来中资银行在海外业务的发展，也对中资银行的海外发展提出了进一步推进的要求。

APEC北京会议期间，人民币国际化亦进展明显，其中包括确定沪港通的开启时间、中俄两国计划增加以人民币结算的贸易规模、中国与加拿大签署双边本币互换协议以及中国与马拉西亚签署人民币清算安排等。

2009年7月，国务院批准开展跨境贸易人民币结算试点，人民币国际化的征程自此启动。央行今年亦进行了跨境人民币业务五周年座谈会。

央行副行长胡晓炼指出，跨境人民币结算金额2009年只有35.8亿元，到今年前三季度已超过4.8万亿元，人民币已成为中国第二大跨境支付货币，人民币跨境收支占全部本外币跨境收支的比重已接近25%，货物贸易进出口的人民币结算比重则超过15%。与中国发生跨境人民币收付的国家达到174个。

中国今年中国企业正在加快走出去的步伐。截至2013年底，中国企业境外投资存量已达到6,600亿美元，是2000年的33倍，涉及到农业、能源、基础设施、制造业等多个领域。2013年中国境外直接投资增长22.8%至1,078亿美元，仍为第三大对外投资国。

中国国家发改委副主任胡祖才此前称，中国已经进入双向投资发展的新阶段，预计今年全年中国境外直接投资总额将再创新高。中国商务部部长助理张向晨亦表示，中国对外投资金额超过吸引外资的金额，只是一个时间的问题，中国已经到了资本输出的阶段，即将成为净资本的输出国。

中国人民银行货币政策司副研究员孙国峰在10月15日出版的《国际金融研究》第10期上的文章中指出，中国通过资本输出平衡贸易顺差还有很大空间。在对外直接投资方面，中国企业“走出去”需求很大；在私人部门金融投资方面，中国在近年来经济快速增长的背景下，个人积累了大量财富，有较强的对外投资意愿。

背景资料：中国自2008年以来的人民币国际化重要政策措施一览

**未来进入金融领域拓展**

连平指出，如果说前五年的发展是从贸易领域推进人民币国际化，未来五年在金融领域的人民币国际化会有明显进展。

在金融领域的人民币国际化拓展主要是指人民币将作为投资货币、交易货币、储备货币以及借贷货币在国际上的使用量越来越大。

“四种货币（功能）在未来五年会有比较大的进展，属于金融领域使用，而现在在金融领域使用是非常小的，现在较大比例是贸易支付结算方面，还有和贸易有关的融资，主要是贸易领域。”连平指出。

相对与贸易阶段的人民币国际化而言，在金融领域拓展人民币国际化是新阶段，比贸易更上一层楼，其难度要比贸易支付结算阶段要更大，受制于许多复杂因素，包括制度因素、金融市场开放、货币可兑换以及各国能否接受等等。

他并提到，由于人民币利率很高，境内外利差很大，目前人民币作为国际借贷水平很低，但国际宏观环境正在改变，中国利率变化不大，但美元等其他国家利率水平可能要上升，利差将会缩小，这样人民币的国际借贷货币的空间将逐渐产生，并将不断扩大。

实际上，正是由于人民币利率水平较高，香港地区尽管是可以借贷人民币，但实际上很少有企业通过银行借人民币。未来中国对外投资规模越来越大，很多国家和地区都需要中国投资，而中国的对外投资实际上都可以用人民币投资，商业银行也可以对境外企业进行贷款。

**距离国际化还很远**

不过，连平强调，尽管人民币国际化未来五年在金融领域的拓展将更为明显，但人民币距离国际化还很远，上述四种金融领域的货币即使达到全球的10%的比例都需要很长的时间。

“未来美元国际化比例会下降，但（人民币国际化水平）达到欧元的20-30%的程度，没有10年20年也是做不到的。”连平称。

他强调，货币能不能真正成为国际货币关键不是看它在贸易领域的使用，关键是金融领域的使用。只有能够在金融领域广泛被使用并占到比较高的比例，才是真正的国际化。

目前，中国对外投资中只有18%的占比使用人民币，因此要有意识增加直接投资中人民币使用。