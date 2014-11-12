香港个股：惠生工程子公司及控股股东因行贿罪遭落案起诉，明日复牌

路透香港11月12日 - 停牌超过14个月的中国民营石油化工EPC（设计、采购及施工管理）服务商--惠生工程技术服务 周三称，其非全资附属公司以及控股股东华邦嵩因行贿罪而遭内地法院起诉，惟认为事件不会影响公司业务营运及财务状况，其股份将于明早复牌。

惠生工程此前被指卷入中国石油 高管贪腐案，但公司澄清，据向控股股东了解，并无证据显示华邦嵩与周滨（中央前政治局常委周永康之儿子）有关连，或华邦嵩以代名人身份或代表任何其他人士持有上市公司的股份。

公司并称，已经透过华邦嵩之律师恢复与其联系。

惠生工程表示，子公司惠生工程（中国）及其法定代表华邦嵩被起诉两项罪名，第一是涉嫌提供非法利益，于2009年向惠生工程（中国）一名客户的高级经理提供华邦嵩价值约762万元人民币的房产，另违反若干刑事罪行而遭到两项起诉。

第二项控罪是串通投标罪，涉及于2004年在一个项目的投标过程之违法事宜，据称此特定项目为惠生工程（中国）带来约6,900万元收益。

惠生工程表示，惠生工程（中国）正谘询其中国法律顾问以协助其回应此两项指控及保障上市公司的合法权利及利益。在最坏情况下，倘就任何一项或两项指控同时被定罪，惠生工程（中国）将会被处以罚金。因此，董事会相信，此等指控不会对上市公司的业务营运及财务状况沟成重大影响。

该股自2013年9月2日起停牌，前报价为1.98港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)