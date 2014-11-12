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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 19:07 BJT

马来西亚期市：棕榈油收低，连涨两日后出现技术性修正

路透吉隆坡11月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌，早盘曾一度触及一周高位，但随后的一波技术性修正打压其回落。

一家外国的商品经纪商交易员表示：“在连涨两日后，出现短期技术性低迷和修正。”

马来西亚指标1月棕榈油合约 收盘下跌0.2%，至每吨2,260马币(林吉特)。盘中一度达到2,286马币的11月5日以来最高。

总成交量为41,671口，高于35,000口的均值。

路透调查显示，10月印尼的毛棕榈油产出下降约11%至238.5万吨。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张涛)
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