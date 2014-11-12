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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 19:29 BJT

东南亚股市：多数收低，泰国股市触及两周低点

路透11月12日 - 泰国股周三触及两周低点，大多数东南亚股市收低，金融股拉低该地区股市。印尼股市逆势收高，受助于外资流入增加。

泰国股市SET指数 收低0.6%，创下10月28日以来最低，回吐稍早的涨幅。Siam Commercial Bank 和Ayudhya 分别下滑0.8%和1.6%。

不过据交易所数据，周三外资在泰国股市买超1,540万美元。

新加坡股市 下跌0.3%，马来西亚股市 收低0.5%，尽管外资净流入1,437万美元。越南股市 微跌0.04%。

汤森路透数据显示，外国投资者在印尼股市买超1.7488亿美元，帮助该国股市上涨0.3%。

菲律宾股市 也上涨0.4%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.23 0.06 +0.01 +8.98 388.37

新加坡 3283.71 -8.44 -0.26 +3.67 3167.43

马来西亚 1816.24 -8.87 -0.49 -2.72 1866.96

泰国 1562.03 -9.17 -0.58 +20.28 1298.71

印尼 5048.84 16.56 +0.33 +18.12 4274.18

菲律宾 7232.87 28.32 +0.39 +22.80 5889.83

越南 604.01 -0.22 -0.04 +19.69 504.63

(完)

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