《焦点》英国央行通胀报告预测通胀率将降至1%下方，利率升速或减缓

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
周三稍早公布的数据显示，第三季薪资增长增幅高于预期，平均每周薪资所得(不包括资金)较上年同期增长1.3%；最近几年通胀率普遍超过了薪资增幅。
失业率持稳于6%，在去年快速下滑后，英央行预计失业率未来降幅更加温和，2015年底时将降至5.4%。
英国央行称较低的通胀预估主要反映出油价的下滑和食品及一些其它进口商品价格上涨减弱。但也有迹象显示国内价格压力减弱。
英国房价涨势降温，央行将明年房市投资增速从13.75%下调至7.5%。(完)
(编译 王洋/于春红; 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。