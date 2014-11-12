《焦点》英国央行通胀报告预测通胀率将降至1%下方，利率升速或减缓

周三稍早公布的数据显示，第三季薪资增长增幅高于预期，平均每周薪资所得(不包括资金)较上年同期增长1.3%；最近几年通胀率普遍超过了薪资增幅。

失业率持稳于6%，在去年快速下滑后，英央行预计失业率未来降幅更加温和，2015年底时将降至5.4%。

英国央行称较低的通胀预估主要反映出油价的下滑和食品及一些其它进口商品价格上涨减弱。但也有迹象显示国内价格压力减弱。