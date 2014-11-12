国际油市：亚洲柴油升水上升，受台塑削减供应影响

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月12日 - 亚洲柴油升水周三小幅攀升，行业消息称因台湾推迟几艘船货。
路透数据显示，含硫10ppm的柴油升水上升0.04美元，至每桶较新加坡报价升水1.63美元。
台塑石化称11月其日处理能力54万桶的炼厂平均产能利用率将从75%降至60%。
台塑石化麦寮炼厂的一座硫回收装置(SRU)因机械故障关闭，不过预计将在两周内恢复。
台塑发言人称，这可能导致约6万吨柴油的产量损失，相当于两艘中程油轮的装运量。”这只是估计，现在还没有确切的数字。“
交易员估算，最多会有三艘柴油船货会从11月推迟至12月。
交易商称，在海湾地区，Bahrain Petroleum 出售一艘12月初的柴油船货。
新加坡有两笔现货交易，均为航煤。
壳牌从维多公司购买10万桶航煤，每桶较12月8-12日新加坡平均报价升 水0.70美元，船期为12月8日-12日。
BP向壳牌出售11万桶航煤，每桶较11月28-12月4日新加坡平均报价升水0.70美元，船期为11月30日-12月4日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
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