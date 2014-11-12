国际油市：亚洲柴油升水上升，受台塑削减供应影响

路透新加坡11月12日 - 亚洲柴油升水周三小幅攀升，行业消息称因台湾推迟几艘船货。

路透数据显示，含硫10ppm的柴油升水上升0.04美元，至每桶较新加坡报价升水1.63美元。

台塑石化称11月其日处理能力54万桶的炼厂平均产能利用率将从75%降至60%。

台塑石化麦寮炼厂的一座硫回收装置(SRU)因机械故障关闭，不过预计将在两周内恢复。

台塑发言人称，这可能导致约6万吨柴油的产量损失，相当于两艘中程油轮的装运量。”这只是估计，现在还没有确切的数字。“

交易员估算，最多会有三艘柴油船货会从11月推迟至12月。

交易商称，在海湾地区，Bahrain Petroleum 出售一艘12月初的柴油船货。

新加坡有两笔现货交易，均为航煤。

壳牌从维多公司购买10万桶航煤，每桶较12月8-12日新加坡平均报价升 水0.70美元，船期为12月8日-12日。

BP向壳牌出售11万桶航煤，每桶较11月28-12月4日新加坡平均报价升水0.70美元，船期为11月30日-12月4日。(完)

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