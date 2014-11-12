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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 20:23 BJT

俄罗斯央行：1-3月下调了黄金外汇储备中的美元比重，上调欧元比重

路透莫斯科11月12日 - 俄罗斯央行周三公布，2014年第一季在其黄金和外汇储备中减持了美元。

该央行在文件中表示，美元在储备中的比重从年初时的44.8%，降至3月底时的43.3%。

该央行还表示，其已将欧元在储备中的比重从年初时的41.5%，提高至3月底时的43.7%。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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