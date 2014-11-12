国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受台塑和YNCC需求支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从28个月低点反弹，至三日高位每吨53.43美元，受台塑和韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)需求的支撑。
交易员称，台塑标购12月下半月石脑油，而YNCC买入了两到三艘石脑油船货，每船为2.25-2.75万吨，船期均为12月下半月。价格未曾得知。
JG Summit Petrochemical也在寻求买入5万吨12月下半月的石脑油，但细节不得知。该厂商仅在菲律宾有裂解装置。
一熟悉该公司的消息人士称，这座年处理能力为32万吨的裂解装置今年的产能利用率预计达不到100%。
台塑石化称11月其日处理能力54万桶的炼厂平均产能利用率将从75%降至60%。台塑石化麦寮炼厂的一座硫回收装置(SRU)因机械故障关闭，不过预计将在两周内恢复。
新加坡市场上，摩科瑞以每吨665.50美元的价格向嘉吉出售1月上半月石脑油船货，这是今日现货市场上的唯一一笔交易。(完)
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(编译 王洋; 审校 张涛)
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