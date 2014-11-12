国际油市：亚洲380-CST燃料油升水连续第四天上涨

路透新加坡11月12日 - 380-cst船用燃料油船货升水周三连续第四天上涨，因卖家持续以较高升水报价以抵消信贷风险，同时现货交易升水上涨。

380-cst燃料油为较新加坡现货报价每吨升水上升1.81美元，至每吨4.38美元。受介于3.75-5.70美元交易升水的支撑。

交易商称，上周丹麦宝运石油(OW Bunker)破产，导致市场中信用额度紧张，几乎所有船货报价目前均要求银行担保。

“市场目前一团糟，缺货不是因为供应紧张，而是因为卖家目前担心他们的买家受(丹麦宝运石油破产)影响而出现现金流问题，”新加坡一交易商称。

现货市场有四笔交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻