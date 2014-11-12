国际油市：亚洲380-CST燃料油升水连续第四天上涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月12日 - 380-cst船用燃料油船货升水周三连续第四天上涨，因卖家持续以较高升水报价以抵消信贷风险，同时现货交易升水上涨。
380-cst燃料油为较新加坡现货报价每吨升水上升1.81美元，至每吨4.38美元。受介于3.75-5.70美元交易升水的支撑。
交易商称，上周丹麦宝运石油(OW Bunker)破产，导致市场中信用额度紧张，几乎所有船货报价目前均要求银行担保。
“市场目前一团糟，缺货不是因为供应紧张，而是因为卖家目前担心他们的买家受(丹麦宝运石油破产)影响而出现现金流问题，”新加坡一交易商称。
现货市场有四笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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