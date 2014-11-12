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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 21:03 BJT

全球金融：美联储正在调查大型银行机构在外汇市场中的行为

路透华盛顿11月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)发言人周三表示，美联储正在调查大型金融机构在外汇市场可能存在的不当行为。

美联储在声明中称，其正在与包括司法部自在内的本国当局及海外当局密切合作。

全球监管机构周三就汇率操纵案和解做出裁决，对全球五大银行总计处以34亿美元的罚款，包括瑞银集团(UBS) 、汇丰控股(HSBC) 和花旗集团 。 (完)

(编译 于春红; 审校 王洋)
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