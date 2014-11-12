全球金融：美联储正在调查大型银行机构在外汇市场中的行为

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿11月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)发言人周三表示，美联储正在调查大型金融机构在外汇市场可能存在的不当行为。
美联储在声明中称，其正在与包括司法部自在内的本国当局及海外当局密切合作。
全球监管机构周三就汇率操纵案和解做出裁决，对全球五大银行总计处以34亿美元的罚款，包括瑞银集团(UBS) 、汇丰控股(HSBC) 和花旗集团 。 (完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。