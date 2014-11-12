美国热股：阿里巴巴“双11”销售额创纪录，盘初股价上扬

路透11月12日 - 中国互联网巨头阿里巴巴 发起的“双11”(11月11日)天猫网购物节，全天销售额最终定格在571亿元人民币（约93亿美元），大幅超越去年水平，其中移动端成交占比提升至42.6%。

彭博报导称，阿里巴巴董事会执行副主席蔡崇信接受采访时表示，阿里巴巴对与eBay 旗下的PayPal合作以扩大支付业务持开放态度。