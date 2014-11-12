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市场报道 | 2014年 11月 12日 星期三 22:36 BJT

美国热股：贝莱德调整销售团队，盘初股价跌0.5%

路透11月12日 - 据路透获得的内部备忘录显示，贝莱德 正在重组销售团队，并已聘请摩根大通基金前董事总经理Lee Beck负责针对经纪公司的销售业务。

在周三早盘交易中，贝莱德股价跌约0.5%，报349.3美元。(完)
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