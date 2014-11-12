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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 22:37 BJT

美国热股：英伟达遭三星电子提起反诉，早盘股价小跌

路透11月12日 - 在英伟达(Nvidia) 9月对三星电子 提告之后，三星电子发起反击，指控英伟达侵犯多项半导体相关专利，并称英伟达对旗下产品做出不实陈述。

在周三早盘交易中，英伟达股价跌0.3%，报19.72美元。(完)
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