小米将入股优酷土豆 拓展在线视频业务

路透北京11月12日（记者 Paul Carsten/Gerry Shih） - 智能手机厂商小米将入股视频企业优酷土豆 。

两家公司周三发布联合声明称，小米将从公开市场购入优酷土豆股票。声明没有具体说明小米的计划持股比例或是投资额。

一周前，小米曾表示将投资10亿美元拓展互联网视频内容业务。阿里巴巴 拥有优酷土豆近四分之一的股权。

小米和优酷土豆称将共同投资视频内容和电影的制作与发行，小米将获得优酷土豆视频内容的授权。