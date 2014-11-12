小米将入股优酷土豆 拓展在线视频业务

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月12日（记者 Paul Carsten/Gerry Shih） - 智能手机厂商小米将入股视频企业优酷土豆 。
两家公司周三发布联合声明称，小米将从公开市场购入优酷土豆股票。声明没有具体说明小米的计划持股比例或是投资额。
一周前，小米曾表示将投资10亿美元拓展互联网视频内容业务。阿里巴巴 拥有优酷土豆近四分之一的股权。
小米和优酷土豆称将共同投资视频内容和电影的制作与发行，小米将获得优酷土豆视频内容的授权。
小米入股优酷土豆将令其与阿里巴巴在战略上形成直接竞争。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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