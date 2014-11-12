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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 21:05 BJT

标题新闻：ADNOC将2015年1-6月穆尔班原油升水下调至每桶0.07美元，低于2014年的0.12美元

路透11月12日 - 注：ADNOC为阿布扎比国家石油公司的英文缩写

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