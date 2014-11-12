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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 22:38 BJT

美国热股：小米将入股优酷土豆，后者股价早盘上扬

路透11月12日 - 智能手机厂商小米 将入股视频企业优酷土豆 。两家公司周三发布联合声明称，小米将从公开市场购入优酷土豆股票。声明没有具体说明小米的计划持股比例或是投资额。

在周三早盘交易中，优酷土豆股价上扬约1.3%，报22美元。(完)

(编译 于春红; 审校 李军)
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