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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 21:56 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元触及26个月高位，接近瑞士央行上限

路透伦敦11月12日 - 瑞郎兑欧元周三再创26个月高位，更加接近瑞士央行设定的1.20瑞郎上限。

欧元/瑞郎 在EBS交易平台下跌0.1%报1.2020瑞郎，这是2012年9月以来最弱水准。(完)

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