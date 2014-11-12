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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 23:08 BJT

表格: 美国9月趸售库存较上月0.3%，预估为上升0.2%

路透11月12日 - 美国商务部周三公布，美国9月趸售库存较前月增长0.3%，预估为上升0.2%，8月修正后为增长0.6%，前值为增长0.7%。

美国9月库存/销售比为1.19个月，与8月持平。

企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 9月 8月 前值 14年9月/13年9月

整体库存 0.3 0.6 0.7 7.4

耐久财(耐用品) 0.8 0.8 0.8 9.0

汽车 1.2 0.8 0.6 13.4

专业设备 1.7 2.3 2.1 8.9

电脑设备 3.4 5.0 4.5 11.1

机械 0.5 0.7 0.9 10.5

非耐久财 　 -0.6 0.2 0.5 4.9

石油 -5.3 -0.2 0.5 -13.2

整体销售 0.2 -0.8 -0.7 5.2

耐久财 0.5 0.0 0.1 5.4

汽车 1.4 -1.4 -0.5 1.7

专业设备 0.1 -0.8 -0.5 3.4

电脑设备 -0.1 -1.9 -1.7 2.7

机械 -0.7 1.3 1.4 10.7

非耐久财 -0.1 -1.4 -1.3 5.1

石油 -1.7 -4.4 -4.2 1.3 (以10亿美元计) 9月 8月 前值　　13年9月 库存 538.83 537.45 538.01 501.50 耐久财(耐用品) 336.04 333.36 333.23 308.17 汽车 55.91 55.25 55.14 49.30 非耐久财 202.80 204.09 204.78 193.33 (以10亿美元计) 9月 8月 前值　　13年9月 销售 454.30 453.51 453.94 431.82 耐久财(耐用品) 211.80 210.77 210.91 200.99 汽车 35.28 34.78 35.12 34.70 非耐久财 242.50 242.74 243.03 230.83

库存/销售比 1.19 1.19 1.19 1.16(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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