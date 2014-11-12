表格: 美国9月趸售库存较上月0.3%，预估为上升0.2%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月12日 - 美国商务部周三公布，美国9月趸售库存较前月增长0.3%，预估为上升0.2%，8月修正后为增长0.6%，前值为增长0.7%。
美国9月库存/销售比为1.19个月，与8月持平。
企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 9月 8月 前值 14年9月/13年9月
整体库存 0.3 0.6 0.7 7.4
耐久财(耐用品) 0.8 0.8 0.8 9.0
汽车 1.2 0.8 0.6 13.4
专业设备 1.7 2.3 2.1 8.9
电脑设备 3.4 5.0 4.5 11.1
机械 0.5 0.7 0.9 10.5
非耐久财 -0.6 0.2 0.5 4.9
石油 -5.3 -0.2 0.5 -13.2
整体销售 0.2 -0.8 -0.7 5.2
耐久财 0.5 0.0 0.1 5.4
汽车 1.4 -1.4 -0.5 1.7
专业设备 0.1 -0.8 -0.5 3.4
电脑设备 -0.1 -1.9 -1.7 2.7
机械 -0.7 1.3 1.4 10.7
非耐久财 -0.1 -1.4 -1.3 5.1
石油 -1.7 -4.4 -4.2 1.3 (以10亿美元计) 9月 8月 前值 13年9月 库存 538.83 537.45 538.01 501.50 耐久财(耐用品) 336.04 333.36 333.23 308.17 汽车 55.91 55.25 55.14 49.30 非耐久财 202.80 204.09 204.78 193.33 (以10亿美元计) 9月 8月 前值 13年9月 销售 454.30 453.51 453.94 431.82 耐久财(耐用品) 211.80 210.77 210.91 200.99 汽车 35.28 34.78 35.12 34.70 非耐久财 242.50 242.74 243.03 230.83
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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