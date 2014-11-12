表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.045%，投标倍数为3.84

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿11月12日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.045 中值 0.030 低值 0.020 投资 0.046
价格/得标 价格 99.996500 高值得标比率 24.47% 投标倍数 3.84 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,943,900 总投标 153,756,548,900 竞争性投标得标 39,729,775,100 非竞争性投标得标 271,168,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/11/13 到期日 2014/12/11 CUSIP码 912796DB2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。