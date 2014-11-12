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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 00:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.045%，投标倍数为3.84

路透华盛顿11月12日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.045 中值 0.030 低值 0.020 投资 0.046

价格/得标 价格 99.996500 高值得标比率 24.47% 投标倍数 3.84 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,943,900 总投标 153,756,548,900 竞争性投标得标 39,729,775,100 非竞争性投标得标 271,168,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/11/13 到期日 2014/12/11 CUSIP码 912796DB2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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