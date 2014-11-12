表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.365%，投标倍数为2.52

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿11月12日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.365% 中值 2.328% 低值 2.250% 价格/得标 价格 98.981554 高值得标比率 33.00% 投标倍数 2.52 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,051,900 总投标 60,524,881,900 竞争性投标得标 23,931,420,000 非竞争性投标得标 48,631,900 FED附加 32,027,400 一级交易商投标 42,313,000,000 一级交易商投标得标 10,039,450,000 直接投标 5,111,200,000 直接投标得标 3,204,660,000 间接投标 13,032,050,000 间接投标得标 10,687,310,000
发行细节 发行日 2014/11/17 到期日 2024/11/15 CUSIP码 912828G38
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。