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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 02:06 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.365%，投标倍数为2.52

路透华盛顿11月12日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.365% 中值 2.328% 低值 2.250% 价格/得标 价格 98.981554 高值得标比率 33.00% 投标倍数 2.52 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,051,900 总投标 60,524,881,900 竞争性投标得标 23,931,420,000 非竞争性投标得标 48,631,900 FED附加 32,027,400 一级交易商投标　　　42,313,000,000 一级交易商投标得标　10,039,450,000 直接投标　　　　　　 5,111,200,000 直接投标得标 3,204,660,000 间接投标 13,032,050,000 间接投标得标 10,687,310,000

发行细节 发行日 2014/11/17 到期日 2024/11/15 CUSIP码 912828G38

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 母红; 审校　利棣儿)
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