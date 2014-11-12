美国个股：花旗和摩根大通因汇率操纵分别被罚10.2亿和10.13亿美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月12日 - 花旗集团 表示，将支付10.2亿美元和解监管机构针对该行未阻止交易员操纵外汇市场的调查。
“在发现外汇交易中存在的问题后，花旗迅速采取行动，我们加强对交易过程的监督，以防出现不当行为，”花旗周三在声明中表示。
另外，摩根大通 和英国金融市场行为监管局(FCA)、美国商品期货交易委员会(CFTC)以及美国通货监理局(OCC)分别就汇率操纵指控达成民事和解。
根据与各方达成的和解协议的要求，摩根大通将采取多项补救行动，并支付总计约10.13亿美元的罚款，其中，将向FCA支付约3.53亿美元，向CFTC支付3.1亿美元，和向OCC支付3.5亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。