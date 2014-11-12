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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 01:16 BJT

EIA月报：EIA下调今明两年全球石油日需求增长预估

路透华盛顿11月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周三在其月报中，将2014年全球石油日需求增长预估下调12万桶，至90万桶。

EIA在月报中将2015年全球石油日需求增长预估下调12万桶，至112万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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