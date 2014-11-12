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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 01:24 BJT

EIA月报：EIA将美国2015年原油日产量预估下调10万桶，至940万桶

路透11月12日 - 能源资料协会(EIA)周三在月报中称，10月美国原油日产量平均约890万桶，预计12月美国原油日产量将超过900万桶。

EIA将美国2015年原油日产量预估下调10万桶，至940万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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