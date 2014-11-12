芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升3%，因技术因素和美国天气

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收升，连涨第三日，交易商称，因美国迎来寒流，以及黑海地区紧张局势不断升级，引发回补空头等技术性买盘。
基金持有CBOT小麦净空头头寸，令市场容易受回补空头带动。
CBOT-12月小麦期货 触及每蒲式耳5.45-3/4美元的逾两个月高位，之后缩减升幅，上涨17-1/2美元，结算价收报5.42-3/4美元。
本周美国中西部和大平原反常的寒冷天气，将可能妨碍作物生长，且令农夫不可进行晚期播种，并可能对一些地区带来霜冻威胁。
交易商关注俄罗斯和乌克兰紧张关系，两国都是主要的小麦出口国。
周三是为期五日的“高盛展期”的第四天，期间S&P GSCI基金将多头头寸从12月合约展期至远月合约。
今日CBOT小麦期货预估成交量为290,316口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。