芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升3%，因技术因素和美国天气

路透11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收升，连涨第三日，交易商称，因美国迎来寒流，以及黑海地区紧张局势不断升级，引发回补空头等技术性买盘。

基金持有CBOT小麦净空头头寸，令市场容易受回补空头带动。

CBOT-12月小麦期货 触及每蒲式耳5.45-3/4美元的逾两个月高位，之后缩减升幅，上涨17-1/2美元，结算价收报5.42-3/4美元。

本周美国中西部和大平原反常的寒冷天气，将可能妨碍作物生长，且令农夫不可进行晚期播种，并可能对一些地区带来霜冻威胁。

交易商关注俄罗斯和乌克兰紧张关系，两国都是主要的小麦出口国。

周三是为期五日的“高盛展期”的第四天，期间S&P GSCI基金将多头头寸从12月合约展期至远月合约。

今日CBOT小麦期货预估成交量为290,316口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)