纽约期市：ICE可可期货下跌，因科特迪瓦丰收促使多头结清头寸

交易商说，因基本面前景愈发利空，基金在结清头寸。自2014/15年可可作物在10月开始收割后，科特迪瓦港口的可可运抵量庞大。

一分析师表示，当可可价格跌穿在每吨2,905美元和在2,885至2,890美元之间的关键支撑位后，止损单被触动，令跌势加剧。