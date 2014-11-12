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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 04:33 BJT

纽约期市：ICE可可期货下跌，因科特迪瓦丰收促使多头结清头寸

路透纽约/伦敦11月12日 - 纽约可可期货周三放量下跌，因最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)丰收，投资者持续撤出可可市场。

洲际交易所(ICE)原糖期货延续上日因空头回补带动的升势，阿拉比卡咖啡期货持平。

ICE-3月可可期货 收跌52美元，或1.8%，报每吨2,867美元。

交易商说，因基本面前景愈发利空，基金在结清头寸。自2014/15年可可作物在10月开始收割后，科特迪瓦港口的可可运抵量庞大。

ICE公布的最新数据显示，周二可可未平仓合约总计174,426口，在一周下跌11,638口。

一分析师表示，当可可价格跌穿在每吨2,905美元和在2,885至2,890美元之间的关键支撑位后，止损单被触动，令跌势加剧。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 收跌34英镑，或1.8%，报每吨1,885英镑。

ICE-3月原糖期货 跳升0.13美分，或0.8%，收报每磅16.36美分。LIFFE-12月白糖合约 上扬2.00美元，或0.5%，收报每吨434.10美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 持平在每磅1.8875美元。LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 上扬10美元，或0.5%，收报每吨2,041美元。(完)

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