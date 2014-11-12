美股盘后：思科公布季度业绩和新财务长任命后股价上扬2%

路透11月12日 - 网络设备生产商思科 周三在美股盘后交易中上扬2%，此前该公司公布了季度业绩，并宣布了新财务长的任命。

思科公布会计年度第一季营收小增1.3%，受助于其新的路由器和转换器的订单增加。

在截至10月25日该季中，思科的净利降至18.3亿美元，或每股盈利0.35美元，上年同期分别为20亿美元和0.37美元。期内营收由120.9亿美元增至122.5亿美元。

汤森路透I/B/E/S分析师预期，思科第一季每股盈利为0.52美元，营收为121.6亿美元。

思科并宣布，Frank Calderoni近期通知公司决定辞去执行副总裁兼财务长的职位，思科计划任命Kelly Kramer接任。 (完)