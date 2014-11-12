美股盘后：思科公布季度业绩和新财务长任命后股价上扬2%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月12日 - 网络设备生产商思科 周三在美股盘后交易中上扬2%，此前该公司公布了季度业绩，并宣布了新财务长的任命。
思科公布会计年度第一季营收小增1.3%，受助于其新的路由器和转换器的订单增加。
在截至10月25日该季中，思科的净利降至18.3亿美元，或每股盈利0.35美元，上年同期分别为20亿美元和0.37美元。期内营收由120.9亿美元增至122.5亿美元。
汤森路透I/B/E/S分析师预期，思科第一季每股盈利为0.52美元，营收为121.6亿美元。
思科并宣布，Frank Calderoni近期通知公司决定辞去执行副总裁兼财务长的职位，思科计划任命Kelly Kramer接任。 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。