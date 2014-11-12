《美国上市公司业绩公布日程表》--11月13日至11月20日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
汤森路透11月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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11月13日 AMC Q4 2014 应用材料(Applied Materials)
11月13日 BMO Q4 2014 Helmerich & Payne Inc
11月13日 AMC Q3 2014 Nordstrom
11月13日 BMO Q3 2014 Kohl's Corp
11月13日 BMO Q4 2014 Tyco International Ltd
11月13日 BMO Q4 2014 维亚康母(Viacom)
11月13日 12:00 Q3 2015 沃尔玛(Wal-Mart)
11月17日 AMC Q4 2014 安捷伦科技
11月17日 AMC Q4 2014 Jacobs Engineering Group Inc
11月17日 13:00 Q4 2014 Tyson Foods
11月17日 AMC Q3 2015 Urban Outfitters Inc
11月18日 BMO Q3 2014 家得宝(Home Depot)
11月18日 BMO Q2 2015 美敦力(Medtronic)
11月18日 BMO Q3 2015 The TJX Companies, Inc.
11月19日 AMC Q3 2015 Salesforce.com Inc
11月19日 AMC Q4 2014 Keurig Green Mountain Inc
11月19日 AMC Q3 2014 L Brands Inc
11月19日 BMO Q3 2014 Lowe's Companies Inc
11月19日 BMO Q4 2014 Mallinckrodt Plc
11月19日 BMO Q2 2015 J M Smucker Co
11月19日 BMO Q3 2014 史泰博(Staples)
11月19日 BMO Q3 2014 Target Corp
11月20日 AMC Q3 2015 欧特克(Autodesk)
11月20日 BMO Q3 2015 百思买(Best Buy)
11月20日 BMO Q3 2014 Dollar Tree Inc
11月20日 AMC Q3 2014 GameStop Corp
11月20日 21:00 Q3 2014 Gap Inc
11月20日 AMC Q1 2015 Intuit Inc
11月20日 BMO Q2 2015 Patterson Companies Inc
11月20日 AMC Q3 2014 Ross Stores, Inc.
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。