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市场报道 | 2014年 11月 13日 星期四 06:21 BJT

《美国重要政经日程》--11月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据

1500 - 劳工部公布9月职缺和劳工流动数据

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - 财政部每周例行宣布三个月期和六个月期国库券，并宣布发售10年期通胀保值债券(TIPS)

1600 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

1800 - 财政部标售30年期公债

1900 - 财政部公布10月预算

2100 - 美国农业部发布一周全球棉花价格

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运量

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储每周例行公布资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽 审校)
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