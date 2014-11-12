全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第三日，因较大型船运费下降

路透11月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第三日下跌，因较大型船舶运费下降。

乾散货运价指数下跌43点，或3.14%，报1,327点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降190点，或5.56%，至3,229点。日均获利跌1,364美元，报23,339美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌17点，或1.48%，报1,133点。日均获利回落137美元，至9,080美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)