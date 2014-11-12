路透短观调查：日本11月制造业企业信心增强，但前景疲弱

日本央行最新的短观调查显示，第三季日本大型制造业信心稍有改善，不过服务业信心恶化。

路透短观调查显示，11月日本服务业景气判断指数从10月的正20降至正18，齐平2013年10月所见的低点。明年2月服务业景气判断指数则料回升至正22。

指数由认为情况改善的企业百分比，减去认为情况恶化的企业百分比所计算得出。数值为正代表乐观者超过悲观者。(完) (编译 杜明霞/孙茉莉/李爽/张若琪 审校 戴素萍/张荻/许娜)