澳新经济指标预测--11月13日-11月20日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日当周 11月12-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.1% 11月13日(四) 暂无重要数据。 11月14日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 10月 -- 63.7% 11月17日当周 11月16日(日) 2145 新西兰零售销售(较上季) 第三季 -- +1.2% (较上年同期) -- +3.8% 11月17日(一) 0030 澳洲新车销售 10月 -- +2.9% 11月18日(二) 暂无重要数据 11月19日(三) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 -- -1.0% PPI产出物价 -- -0.5% 11月20日(四) 暂无重要数据(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。