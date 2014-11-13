日本数据：10月国内企业物价指数同比增长2.9%，较前月下滑0.8%--央行

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
路透东京11月13日 - 日本央行周四公布数据显示，日本10月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长2.9%。
市场预估中值为升3.3%；9月时为较上年同期上升3.6%。
整体最终商品物价较上年同期上涨0.7%。
国内最终商品物价则较上年同期下滑0.3%。
下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：
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10月 9月 8月 10月指数
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年变动率 +2.9 (+3.3) +3.6 +3.9 105.5
月变动率 -0.8 (-0.4) 0.0 -0.2
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here (完)
(编译 戴素萍 审校 白云)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1