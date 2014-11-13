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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 08:03 BJT

日本数据：10月国内企业物价指数同比增长2.9%，较前月下滑0.8%--央行

路透东京11月13日 - 日本央行周四公布数据显示，日本10月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长2.9%。

市场预估中值为升3.3%；9月时为较上年同期上升3.6%。

整体最终商品物价较上年同期上涨0.7%。

国内最终商品物价则较上年同期下滑0.3%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：

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10月 9月 8月 10月指数

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年变动率 +2.9 (+3.3) +3.6 +3.9 105.5

月变动率 -0.8 (-0.4) 0.0 -0.2

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参看完整表格,请点选以下网址

here (完)

(编译 戴素萍 审校 白云)
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