版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 11:06 BJT

韩国央行：11月维持利率不变的决定获一致通过--总裁李柱烈

路透首尔11月13日 - 韩国央行总裁李柱烈在记者会上表示，央行周四维持政策利率在2.00%不变的决定获得一致通过。

李柱烈还称，家庭负债增幅不可能保持在高位。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐