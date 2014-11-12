《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月12日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 41.84 +0.50 +1.21 1072077
搜狐 51.26 +0.13 +0.25 142026
网易 94.93 +1.08 +1.15 512266
百度 249.82 -0.52 -0.21 2451077
台湾
台湾积体电路 22.05 -0.15 -0.68 2796222
联电 2.15 -0.01 -0.46 101813
日月光 6.02 -0.07 -1.15 235886
硅品精密 7.06 -0.06 -0.84 259325
和信超媒体 1.05 +0.02 +1.93 175995
友达 4.68 +0.05 +1.08 151721
中华电信 30.28 -0.16 -0.53 21805
台湾国际航电 56.06 +0.25 +0.45 1335959
香港
中国移动 61.55 +0.58 +0.95 100781
中国联通 14.58 +0.13 +0.90 76160
中国电信 63.50 +0.44 +0.70 4577
中芯国际 5.17 +0.07 +1.37 15628
电讯盈科 6.42 +0.03 +0.47 576
(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。