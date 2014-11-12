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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 06:39 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 41.84 +0.50 +1.21 1072077

搜狐 51.26 +0.13 +0.25 142026

网易 94.93 +1.08 +1.15 512266

百度 249.82 -0.52 -0.21 2451077

台湾

台湾积体电路 22.05 -0.15 -0.68 2796222

联电 2.15 -0.01 -0.46 101813

日月光 6.02 -0.07 -1.15 235886

硅品精密 7.06 -0.06 -0.84 259325

和信超媒体 1.05 +0.02 +1.93 175995

友达 4.68 +0.05 +1.08 151721

中华电信 30.28 -0.16 -0.53 21805

台湾国际航电 56.06 +0.25 +0.45 1335959

香港

中国移动 61.55 +0.58 +0.95 100781

中国联通 14.58 +0.13 +0.90 76160

中国电信 63.50 +0.44 +0.70 4577

中芯国际 5.17 +0.07 +1.37 15628

电讯盈科 6.42 +0.03 +0.47 576

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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香港股市报导 中国股市报导 (整理 张荻；审校 李爽)
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