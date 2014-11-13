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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 08:24 BJT

《独家新闻》日本高田称，已对召回气囊推进剂的化学成分进行改良

**三大汽车厂商**

蒙克洛瓦高田公司一份2012年的员工名册显示，一些工人为福特汽车 的几款车型生产安全气囊气体发生器。三位资深员工的网上履历中提到他们曾参与福特、通用汽车 和克莱斯勒 几款流行车型的研发工作。

根据可获得的数据来看，这些车型的总产量多达660万辆，不过并不清楚上面是否都配备了高田气囊。

三大汽车厂商均不愿证实未被召回的车款中安装了高田气囊，也不愿说明存在任何问题。

“我们没有现场数据说明我们汽车上的高田气囊有问题，”通用发言人Alan Adler说。“我们将继续关注情况，把客户的安全作为一切工作的优先。但我们不会做假定情景分析。”

福特发言人Kelli Felker表示，高田集中精力对监管机构6月提出召回要求的福特汽车进行测试，但不会讨论其他车型。

克莱斯勒发言人称，该公司使用的气体发生器来自多家供应商，设计上不尽相同，都没有引起任何问题。“这一切都是归功于细致的制造过程和每天严格的检验。没有发现存在什么可导致当前调查的问题。”(完)

(编译/审校 白云/徐文焰/郑茵)
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