欧洲经济指标预测--11月13日-11月20日****

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日当周 11月13日(四) 0001 英国RICS房价差值 10月 正26 正30 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.7% +0.7% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 9月 -- 赤字45 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -- -0.4% (较上年同期) -- +0.4% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.2% +0.2% 11月14日(五) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.2% 持平 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第三季初值 +0.1% -0.2% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +0.8% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.10% 0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.1% -0.2% (较上年同期) -0.4% -0.2% 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 持平 +0.4% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源的HICP(较前月) 持平 +0.5% (较上年同期) +0.8% +0.8% 11月17日当周 11月17日(一) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差3.39 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差20.56 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差92 11月18日(二) 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI) (较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.3% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 10月 -- -0.6% (较上年同期) -- -7.4% 产出物价(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- -0.4% 核心产出物价(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.8% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 正1.0 负3.6 现况指数 正18.0 正3.2 11月19日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负30.7 11月20日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差24.52 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.0% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 48.5 服务业PMI -- 48.3 综合PMI -- 48.2 0830 德国Markit制造业PMI 11月初值 -- 51.4 服务业PMI -- 54.4 综合PMI -- 53.9 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 -- 50.6 服务业PMI -- 52.3 综合PMI -- 52.1 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 9月 -- +1.5% 未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -3.2% 意大利经季节调整工业销售(较前月) -- +0.4% 未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -2.3% 0930 英国零售销售(较前月) 10月 -- -0.3% (较上年同期) -- +2.7% 1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 -- 负11.1 (完)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫