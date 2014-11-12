《焦点》OPEC预估2015全球对其原油需求下滑，沙特供应仍位于高档

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
OPEC周三公布月报预计，2015年对OPEC原油的日需求将降至2,920万桶，比当前产量低约100万桶。
这是OPEC在11月27日于维也纳召开会议前的最后一份报告，届时他们将讨论是否减产以应对油价下跌，若减产，将是2008年金融危机以来的首次。
供应过剩状况在2015年前六个月可能会加剧，报告预估，全球平均每天只需要2,845万桶OPEC出产的原油。
“上半年日需求将远低于2,920万桶，因此如果OPEC维持产出不变，会出现大量的供应过剩，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示。
“这或许解释了前几周油价深跌的原因。”
OPEC总部分析师发布的这份报告称，沙特告知OPEC其10月日产量为969万桶，较9月时的970.4万桶变化不大。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。