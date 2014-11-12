《焦点》OPEC预估2015全球对其原油需求下滑，沙特供应仍位于高档

OPEC周三公布月报预计，2015年对OPEC原油的日需求将降至2,920万桶，比当前产量低约100万桶。

这是OPEC在11月27日于维也纳召开会议前的最后一份报告，届时他们将讨论是否减产以应对油价下跌，若减产，将是2008年金融危机以来的首次。

供应过剩状况在2015年前六个月可能会加剧，报告预估，全球平均每天只需要2,845万桶OPEC出产的原油。

“上半年日需求将远低于2,920万桶，因此如果OPEC维持产出不变，会出现大量的供应过剩，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示。

“这或许解释了前几周油价深跌的原因。”