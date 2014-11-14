更正-《焦点》OPEC预估2015全球对其原油需求下滑，沙特供应仍位于高档

(更正：正文第四段译文有误，“藉此支持叙利亚总统阿萨德”应为“因他们支持叙利亚总统阿萨德”)

* 报告指出2015年上半年原油日供应过剩180万桶

* 沙特阿拉伯称10月供应几无变动

* 预估2015年全球供应与需求维持稳定

路透伦敦11月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周三表示，明年全球对OPEC原油供应的需求，将远低于目前的供应水平，因美国页岩油兴起；OPEC最大产油国沙特(沙乌地)阿拉伯对于是否减产以缓解市场供应过剩，仍保持缄默。

近期油价跌至2010年以来最低水平，沙特皆未公开表示意见，引发行业观察者怀疑沙特可能一改纯粹管理市场的政策，转而追求地缘政治的目标。

沙特阿拉伯石油部长欧那密周三打破数个月的沉默，重申沙特追求全球市场稳定的目标，但对于油价大跌的因应举措，并未提供任何看法。

沙特截至目前为止的立场，已经引发一系列理论：沙特可能有意令美国减产，后者需要高油价的支撑才能维持生产荣景；或者沙特可能希望打击伊朗与俄罗斯，因他们支持叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)。伊朗与俄罗斯需要更高的油价，以维持预算平衡。

油价 在10月跌破每桶83美元，周二触及2010年以来最低的每桶80.46美元。

OPEC周三公布月报预计，2015年对OPEC原油的日需求将降至2,920万桶，比当前产量低约100万桶。

这是OPEC在11月27日于维也纳召开会议前的最后一份报告，届时他们将讨论是否减产以应对油价下跌，若减产，将是2008年金融危机以来的首次。

供应过剩状况在2015年前六个月可能会加剧，报告预估，全球平均每天只需要2,845万桶OPEC出产的原油。

“上半年日需求将远低于2,920万桶，因此如果OPEC维持产出不变，会出现大量的供应过剩，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示。

“这或许解释了前几周油价深跌的原因。”

OPEC总部分析师发布的这份报告称，沙特告知OPEC其10月日产量为969万桶，较9月时的970.4万桶变化不大。

OPEC对其主要原油需求和供应预测也维持不变。该组织预计2015年全球需求增幅将从2014年的每日105万桶增长至每日119万桶，对前景相当乐观。

“随着经济指标显示全球经济持续复苏，若主要石油消费国经济若进一步好转，应会有助于需求趋势进一步向上，”OPEC称。

不过预期2015年对OPEC原油需求料每日会减少24.5万桶，与上月预测持平，因来自非OPEC成员国尤其是美国供应增加，挤压该组织市场份额。

据报告援引的其他消息称，10月OPEC日产3,025万桶，若其产量不变的话，2015年供应过剩将接近每日100万桶，上半年过剩达到每日180万桶。

据其他消息源数据，OPEC每日产出较9月下滑22.6万桶，沙特日产量下降7万桶，基本符合10月31日路透调查显示的沙特每日减产5万桶。