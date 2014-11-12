美股业绩：思科第一季营收好于预期，股价盘后上扬2.1%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月12日 - 网络设备制造商思科 公布的第一季营收好于预期，受助于对公司新的高端路由器和交换机订单增加。
思科股价在盘后交易中上扬2.1%，报25.64美元。
“目前环境仍严峻，但看到令人鼓舞的趋势，因城市、企业、政府和学校数字化程度正在提高，”思科执行长钱伯斯在声明中说。
思科并宣布，计划任命高级副总裁Kelly Kramer出任财务长。现任财务长Frank Calderoni曾表示，将在1月1日辞去财务长职位。
在截止10月25日的季度，思科的较大型产品业务营收小幅上升，至94.4亿美元，上年同期为94亿美元。
总营收上升至122.5亿美元，上年同期为120.9亿美元。
净利下降至18.3亿美元，或每股盈余0.35美元，上年同期分别为20亿美元和0.37美元。
经调整后，每股盈余为0.54美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计每股盈余0.52美元，营收为121.6亿美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李爽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。