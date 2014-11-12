美股业绩：思科第一季营收好于预期，股价盘后上扬2.1%

路透11月12日 - 网络设备制造商思科 公布的第一季营收好于预期，受助于对公司新的高端路由器和交换机订单增加。

思科股价在盘后交易中上扬2.1%，报25.64美元。

“目前环境仍严峻，但看到令人鼓舞的趋势，因城市、企业、政府和学校数字化程度正在提高，”思科执行长钱伯斯在声明中说。

思科并宣布，计划任命高级副总裁Kelly Kramer出任财务长。现任财务长Frank Calderoni曾表示，将在1月1日辞去财务长职位。

在截止10月25日的季度，思科的较大型产品业务营收小幅上升，至94.4亿美元，上年同期为94亿美元。

总营收上升至122.5亿美元，上年同期为120.9亿美元。

净利下降至18.3亿美元，或每股盈余0.35美元，上年同期分别为20亿美元和0.37美元。

经调整后，每股盈余为0.54美元。