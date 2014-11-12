路透调查：绝大多数日本企业要求安倍推迟增税

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**日益忧心**
250家回答消费税问题的企业中，有72%称日本经济无法应付明年计划中的再一次调升消费税，28%企业回答可以。
最近几个月，日本企业益发对明年拟上调的消费税感到忧心。此前一连串疲软经济数据凸显出，4月上调后所造成的冲击大于预期。
有三分之一企业表示，希望政府延后一年再上调消费税；四分之一受访企业希望推迟一年半或者更久，10%企业希望取消加税。
“首要任务应该是终结通缩，”一位服务业主管说。这项路透月度调查的受访者是匿名的。
“加税必须等到物价和薪资回升到人们对通胀有感的程度，否则经济可能受打击。”
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。