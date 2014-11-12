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货币新闻 | 2014年 11月 13日 星期四 07:58 BJT

路透调查：绝大多数日本企业要求安倍推迟增税

**日益忧心**

250家回答消费税问题的企业中，有72%称日本经济无法应付明年计划中的再一次调升消费税，28%企业回答可以。

最近几个月，日本企业益发对明年拟上调的消费税感到忧心。此前一连串疲软经济数据凸显出，4月上调后所造成的冲击大于预期。

有三分之一企业表示，希望政府延后一年再上调消费税；四分之一受访企业希望推迟一年半或者更久，10%企业希望取消加税。

“首要任务应该是终结通缩，”一位服务业主管说。这项路透月度调查的受访者是匿名的。

“加税必须等到物价和薪资回升到人们对通胀有感的程度，否则经济可能受打击。”
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