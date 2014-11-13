路透调查：绝大多数日本企业要求安倍推迟增税

只有16%的受访企业预计明年会提高其商品与服务的价格，28%的企业没有提价打算，57%的企业尚未作出决定。这一结果突出表明，企业对通胀上升和经济持续增长持怀疑态度。

“安倍经济学”希望通过刺激企业获利、物价与薪资进入可持续的上涨周期，将日本带离15年来通缩与经济增长疲弱的境地。

但调查中只有2%的企业表示，他们明年的加薪幅度会超过今年，31%预测加薪幅度与今年持平，11%表示幅度要小于今年，还有14%称根本就不会加薪。

上月的调查结果显示，20%受访企业认为经济已经为再次增税做好了准备，33%认为经济尚无法经受加税考验，其余企业没有表态。

此外，路透短观调查显示，日本11月企业信心增强，为三个月来首次，但预计未来情况将再次恶化。服务业企业信心连续第二个月下滑，跌至一年低点，因零售商持续因4月上调消费税而受挫。 (完)