路透调查：绝大多数日本企业要求安倍推迟增税

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
只有16%的受访企业预计明年会提高其商品与服务的价格，28%的企业没有提价打算，57%的企业尚未作出决定。这一结果突出表明，企业对通胀上升和经济持续增长持怀疑态度。
“安倍经济学”希望通过刺激企业获利、物价与薪资进入可持续的上涨周期，将日本带离15年来通缩与经济增长疲弱的境地。
但调查中只有2%的企业表示，他们明年的加薪幅度会超过今年，31%预测加薪幅度与今年持平，11%表示幅度要小于今年，还有14%称根本就不会加薪。
上月的调查结果显示，20%受访企业认为经济已经为再次增税做好了准备，33%认为经济尚无法经受加税考验，其余企业没有表态。
此外，路透短观调查显示，日本11月企业信心增强，为三个月来首次，但预计未来情况将再次恶化。服务业企业信心连续第二个月下滑，跌至一年低点，因零售商持续因4月上调消费税而受挫。 (完)
(编译 郑茵/孙茉莉/李婷仪 审校 戴素萍/白云/龚芳)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1